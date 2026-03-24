Subaru vil avsløre en ny EV SUV neste uke

HQ

Subaru gjør seg klar til å utvide sitt elektriske sortiment nok en gang, og erter en helt ny EV SUV som skal debutere på New York International Auto Show. Selv om detaljene fortsatt er hemmelige, har selskapet allerede bekreftet en overskrift: denne kommende modellen vil levere 420 hestekrefter, noe som gjør den til den kraftigste produksjons-Subaru til dags dato.

Teaseren i seg selv avslører ikke mye. Et skyggefullt bilde viser SUV-en som kjører langs en kystvei, med bare noen få synlige designuttrykk. Disse inkluderer Subarus nå kjente LED-belysningssignatur med flere stolper, en opplyst frontlogo og takskinner.

Som forventet vil den nye elbilen ha Subarus firehjulsdriftsystem, som er en fast del av Subarus sortiment. Kombinert med 420 hestekrefter, tyder det på at dette kan være en betydelig mer ytelsesorientert modell enn dagens tilbud som Solterra.