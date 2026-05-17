Subnautica 2 fansen er uenige om udødelige sjødyr

Subnautica 2 Spillet har knapt nok kommet til Early Access før spillerne allerede har funnet noe å klage på. Denne gangen handler det om fiskene. Eller rettere sagt, det faktum at de ikke ser ut til å kunne dø.

Ifølge Game Rant har flere spillere påpekt at selv små fisk ser ut til å være immune mot skade, enten du prøver å treffe dem med verktøy eller ved et uhell kjører over dem med et kjøretøy. Kritikken går ikke nødvendigvis ut på at folk ønsker å gjøre Subnautica 2 til et slags undervannsslakteri, men heller at det føles merkelig når en overlevelsesverden full av farlig fauna ikke reagerer særlig troverdig på spillerens handlinger.

Samtidig er dette helt i tråd med Unknown Worlds' mangeårige designfilosofi, der Subnautica alltid har handlet mer om utforskning, sårbarhet og respekt for havet enn om å bygge opp et arsenal av våpen og rydde ut økosystemet med vold. Spørsmålet er bare om den linjen blir litt for tydelig når ikke engang de små fiskene ser ut til å bry seg om å bli overkjørt av et undervannsfartøy.

Spiller du Subnautica 2, og er dette noe du også har lagt merke til?