Subnautica 2 går til retten: Grunnleggerne saksøker Krafton

Sagaen om Subnautica 2 fortsetter, og det allerede synkende skipet tar nå inn enda mer vann når de tidligere sparkede grunnleggerne går til sak mot Krafton - forlaget som kjøpte opp studioet (Unknown Worlds) for noen år siden.

Konflikten skyldes at den tidligere studiosjefen Ted Gill og medgrunnleggerne og nøkkelpersonene Charlie Cleveland og Max McGuire hevdet at Subnautica 2 var klar for tidlig tilgang. Krafton var imidlertid sterkt uenig og valgte i stedet å utsette utgivelsen til neste år, med henvisning til behovet for mer innhold og polering. På toppen av det hele avslørte Bloomberg at en bonus på 250 millioner dollar - ment for Unknown Worlds-ansatte - nå kan gå tapt på grunn av forsinkelsen.

Krafton kontrer dette ved å hevde at situasjonen ikke er så enkel, og hevder at 90% av bonusen ville ha gått direkte til de tre tidligere lederne. Selskapet anklager dem også for å ha prioritert "andre sysler", inkludert et filmprosjekt, og for å ha bidratt til forsinkelser og forvirring under utviklingen.

Men Cleveland og hans to kamerater tier ikke stille. De fastholder at Subnautica 2 var helt klar for Early Access i år, og insisterer på at bonusen var ment for hele teamet. Cleveland har nå saksøkt Krafton for kontraktsbrudd og lover å "gjøre dette riktig", og sier at han aldri ville forlate prosjektet eller teamet bak det. I en offentlig uttalelse skrev han :

"Å saksøke et selskap som omsetter for flere milliarder dollar på en smertefull, offentlig og muligens langvarig måte var absolutt ikke på ønskelisten min. Men dette må gjøres riktig. Subnautica har vært mitt livsverk, og jeg ville aldri frivillig forlate det eller det fantastiske teamet som har lagt sine hjerter i det."

I mellomtiden koker spenningene blant fansen, med oppfordringer til boikott og til og med piratkopiering som sirkulerer på nettet. Krafton har forsøkt å bagatellisere situasjonen i en pressemelding, og lover å kompensere de gjenværende utviklerne på en rettferdig måte.