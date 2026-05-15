Subnautica 2 har allerede solgt 1 million eksemplarer

Vi forventet at Unknown Worlds' oppfølger ville bli en stor hit da det debuterte i Early Access-formatet, men den suksessen spillet har hatt så langt, har vært helt utrolig.

Helt siden debuten skjedde i går 14. mai, tok det bare utvikleren noen timer å kunngjøre at Subnautica 2s Early Access-utgave hadde blitt anskaffet av mer enn en million fans. En rimelig gjetning er at vi snart vil høre en annen salgsoppdatering også, ettersom spillet nådde en samtidig spillertopp på Steam på 467,582 176,000 spillere rundt lanseringen i går, med over XNUMX XNUMX mennesker som fortsatt spiller i skrivende stund.

