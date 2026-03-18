Subnautica 2 lanseres endelig i Early Access i mai

Etter mange års forsinkelse, og en juridisk kamp som så ut til å holde utgivelsen som gissel enda lenger, ser Subnautica 2 ut til å lande i Early Access i løpet av de neste par månedene. Etter at en dommer bestemte at den gamle administrerende direktøren for Subnautica-utvikleren Unknown Worlds skulle gjeninnsettes, og at Krafton må betale bonusen på 250 millioner dollar som den prøvde å unngå tidligere, ser det ut til at Subnautica 2 -dramaet nærmer seg slutten.

Som rapportert av IGN, har Unknown Worlds og utgiveren Krafton blitt enige om at Subnautica 2 vil få sin Early Access-lansering i mai. En nøyaktig dato er ikke avslørt i skrivende stund, men spillet vil lanseres for både Xbox Series X / S og PC i Early Access.

En melding fra Unknown Worlds-sjef Steve Papoutsis bekrefter dette og lyder som følger: "Vi vil ta et øyeblikk til å takke hvert eneste medlem av Unknown Worlds-teamet og våre partnere. I løpet av de siste ni månedene har dere jobbet utrolig hardt for å bringe Subnautica 2 nær målstreken. Denne innsatsen har resultert i et spill vi virkelig er stolte av, et spill som både vi og våre partnere i Krafton enstemmig har bestemt at er klart for Early Access-utgivelse i mai.

Takket være deres engasjement og talent har vi lagt til flere historiekapitler, bygget nye skapninger og skapt nye biomer, i tillegg til mange andre funksjoner. Med denne betydelige fremgangen har vi bestått KRAFTONs milepælsgjennomgang i forrige uke og er nå klare til å starte vår åpne utviklingsreise sammen med fellesskapet vårt. Vi har full tillit til at vi har nådd et punkt der vi kan levere en opplevelse som spillerne våre vil elske.

Vi ser frem til å samarbeide med Ted Gill for å sikre en smidig overgang og jobbe mot en vellykket lansering. Vår prioritet er å få dette spillet ut i hendene på samfunnet som har ventet ivrig på det - og det betyr at vi må hedre det arbeidet dere allerede har gjort for å gjøre det mulig."

Rettssaker er fortsatt i påvente, noe som betyr at den juridiske kampen fortsatt pågår, men selv om det fortsatt er spenninger mellom den gamle Unknown Worlds-ledelsen og Subnautica 2s utgiver, har de blitt enige om at spillet er klart for dette Early Access-spranget i mai.