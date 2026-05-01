Subnautica 2 lanseres i Early Access i midten av mai

HQ

Når kontroversen rundt Kraftons håndtering av utvikleren Unknown Worlds og Subnautica-oppfølgeren endelig begynte å legge seg, dreide en av de siste rare slagene som ble kastet mellom de to partene seg om en foreslått utgivelsesdato for Subnautica 2. Krafton uttalte at prosjektet skulle lanseres i mai, og på det tidspunktet lurte mange på om dette faktisk var avtalt av utvikleren i det hele tatt, spesielt med tanke på alt det hadde vært gjennom i månedene før.

Men det var tydeligvis et svært oppnåelig mål, ettersom det nå er bekreftet at Subnautica 2 vil komme i en Early Access-tilstand 14. mai, med tittelen som debuterer til en pris på £ 25,99 / € 29,99.

Subnautica 2 regnes som den offisielle oppfølgeren til det originale spillet, og vil by på et nytt fremmed hav å utforske, utvidede overlevelseselementer og samarbeidsaction for fire spillere for første gang noensinne i serien.

Med denne utgivelsesdatoen i tankene har en filmtrailer for Subnautica 2 også blitt delt, som du kan se i sin helhet nedenfor. Hvis du også er nysgjerrig på den nøyaktige lanseringstiden for spillet, har dette blitt delt på en region-for-region-basis, som du også kan se nedenfor.