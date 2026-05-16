Subnautica 2-lekkasje utløser sterke reaksjoner fra spillets hoveddesigner: "Jeg skjønner hvorfor folk gjør det"

Subnautica 2 har allerede vært en stor suksess for teamet, og spillet flyr ut av hyllene på Steam, med hundretusener av aktive spillere. Men tidligere denne uken så det litt mørkere ut da en tidlig versjon av den etterlengtede tittelen ble lekket på flere nettsteder.

I et intervju med Eurogamer beskriver spillets hoveddesigner hvordan dagens spillklima, stigende priser og økonomisk stress gjør at noen spillere føler seg presset til å piratkopiere spill. Han er imidlertid også nøye med å understreke at dette innebærer mange års hardt arbeid, og hvordan disse personene blir påvirket.

Han fortalte Eurogamer at :

"Penger og økonomi er veldig tøft. Jeg skjønner det. Det var ikke piratkopieringen som plaget meg. Det var folkene som åpenlyst gikk inn her og viftet med det i ansiktet på folk som ventet på å spille på lovlig vis. Det var den delen som irriterte meg."

I mellomtiden fortsetter Subnautica 2 å selge i et halsbrekkende tempo, så fremtiden ser veldig lys ut. Spillet er tilgjengelig på PC og Xbox Series X/S for de som ønsker å dykke ned under bølgene.

