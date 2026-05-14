Subnautica 2 (Early Access)

Helt siden jeg spilte det aller første Subnautica, visste jeg at Unknown Worlds Entertainment hadde funnet på noe helt spesielt. Følelsen av å se havet i alle retninger, vel vitende om at du må overleve fullstendig strandet på en fremmed planet og helt alene, er gripende. Ved hjelp av et veldesignet ressursforvaltningssystem måtte du finne mineraler, metaller og andre materialer for å lage nye verktøy, og alt dette foregikk i vakre undervannsmiljøer. Samtidig hadde spillet en mørkere side; ikke alle skapningene du møtte var små og harmløse, for havet inneholdt også gigantiske rovdyr som minnet om dem som streifet rundt på jorden for millioner av år siden. Du befant deg ikke lenger på toppen av næringskjeden, men betydelig lenger nede.

Forventningene til Subnautica 2 var skyhøye som følge av det første spillets genialitet og det underholdende eventyret Below Zero. Jeg likte begge de to foregående titlene, men jeg forstår også at den frittstående spin-offen ikke var en skikkelig oppfølger og var litt mindre i skala. Denne gangen er omfanget tilbake på nivå med det første spillet, og det forventes at det andre vil vokse i løpet av Early Access-perioden. Her leker Unknown Worlds med biomer der havet omslutter deg fullstendig, og du verken kan se bunnen eller overflaten. Det er nettopp i disse situasjonene at utforskningen blir ekstra uhyggelig, ettersom du ikke vet hvor alle de merkelige lydene kommer fra, og skyggene som oppsluker deg kan være en illusjon snarere enn et gigantisk monster.

Karakterskaperen er enkel, men lar deg velge hvem du er, samt farger og utseende.

Akkurat som i det første spillet starter du med et slags krasj. Livskapselen din sender deg til overflaten etter en opplæringsdel, og du kan raskt komme i gang med ressursinnsamling og utforskning. Akkurat som i det første spillet er den første basen din en halvfunksjonell fluktkapsel fra moderskipet. Det meste er som før, mens du oppgraderer utstyret ditt, skaffer deg grunnleggende verktøy og begir deg dypere ut i havet. Denne gangen trenger du ikke å bekymre deg for en reaktoreksplosjon i horisonten. Du vil imidlertid finne restene av romskipet ditt spredt utover havbunnen, og du kan ikke bygge alt i livbåten din, da du i stedet må bygge en base der du kan lage flere ressurser, verktøy, bygninger og andre gjenstander. Det skal sies med en gang at basebygging er mer integrert i opplevelsen denne gangen, og det er ikke like frittstående som det var i det første spillet.

Jeg har imidlertid ikke noe problem med et større fokus på base-bygging, ettersom jeg liker å konstruere bygninger og skape mine egne bosetninger. Materialer og andre gjenstander er også ganske enkle å få tak i fordi bygningene er billige, noe som betyr at du raskt kan sette opp en funksjonell base. Forbedringene i byggeverktøyet gjør det mindre vanskelig å utvide, rotere og justere basen akkurat slik du vil ha den. Det er også byggeprosessen som kreves for å lage en slags hangar og lage ditt første kjøretøy, der det jeg testet heter Tadpole og minner litt om Seamoth. Det er imidlertid betydelig mer tilpassbart, og du kan til og med skreddersy chassiset der installering av komponenter fungerer omtrent som i det første spillet. Dette resulterer i en ganske behagelig spillsløyfe der mye føles kjent.

Du låser opp superkraftige evner ved å kombinere DNA fra organisk liv på planeten med ditt eget.

Dette spillet blir veldig mørkt; du kan ikke se noe som helst om natten, og det elsker jeg. Planter og dyr lyser i mørket, og omgivelsene er en sann fryd for øyet. Du må imidlertid være forsiktig med lommelykten din, ettersom dyrelivet reagerer på den.

Jeg vil imidlertid gi honnør til både grafikken og atmosfæren. Det er et vakkert spill med en fantastisk vakker himmel der soloppgangen må ha vært direkte inspirert av Star Wars: A New Hope med sine to soler, og det er vanskelig å ikke la seg imponere av det visuelle. Dette er et teknisk kompetent spill med utmerkede produksjonsverdier, og akkurat som i det første spillet er musikken elektronisk med en herlig retrofølelse. Jeg husker da jeg hoppet i vannet for første gang i Subnautica og ble trollbundet; det kommer jeg til å huske med oppfølgeren også.

Når du først kjemper mot mørket, skanner skapninger og prøver å forstå hvorfor ting skjer på denne nye planeten, er spillet på sitt beste. Du har all verdens tid til å utforske og gjøre hva du vil, og likevel er det en historie. Du har en AI som heter NOA, som hjelper deg med å finne oppdrag og andre ting du skal finne. Den har glitchet litt for meg, og jeg får ikke flere av disse oppdragene, men det kan også være fordi jeg har kommet for langt. Denne AI-en er ikke helt hva den utgir seg for å være, og samtidig sprer en mystisk sykdom seg over hele planeten. Du vil se sjødyr og hele biomer dekket av dette viruset og parasittene som er knyttet til det. Den største markøren for dette er et gigantisk tre i horisonten, fullstendig dekket av disse grå sporene og et grått slim. Det har erstattet det krasjede romskipet fra det første spillet som et massivt landemerke.

Hvis du likte det første spillet, vil du være i ditt rette element.

Det er en god idé å skanne og lære mer om dyrelivet og ressursene i spillet. Alt er lagret i en database som du enkelt får tilgang til via menyene.

Du kan ikke reise hvor du vil i denne Early Access-versjonen, da det er tydelig markerte områder du ikke kan utforske. Du får en advarsel, og det kan godt hende du dør. Heldigvis er ikke døden slutten. Kroppen din klones igjen, og du kan fritt finne kapselen din og gjenstandene dine, ikke ulikt systemet i det første spillet. Det er opp til deg å undersøke hvorfor du krasjet, hvilken rolle AI-en din spilte, og eventuelt å kurere sykdommen som herjer i havet. Du må helt sikkert flykte på et eller annet tidspunkt, men så langt har jeg ikke kommet ennå, og det er uansett ikke så mye innhold i denne Early Access-versjonen. Det som er der, er imidlertid veldig bra og engasjerende. Hvis du ikke vil forholde deg til sult og tørst, finnes det alternative moduser uten disse og enklere basebygging.

Jeg liker også hvordan opptakene du etterlater deg refererer til steder du har besøkt. Et av favorittstedene mine var et gigantisk skall som, hvis det blir forstyrret, smekker igjen, og du kan bli fanget inni. Det var mildt sagt underholdende å finne en tømmerstokk og høre andre overlevende og deres forsøk på å flykte. Et annet sted jeg likte, var et fullstendig ødelagt miljø omgitt av ganske store og farlige fisker. Den nåværende kongen av biomer er fortsatt startområdet, da det er like hyggelig, lyst, vakkert og ufarlig som i det første spillet. Samtidig vet du at det utenfor disse områdene ligger farer som du ikke har sett maken til så langt, der et av de farligste stedene jeg besøkte var et område fylt med lava og vulkansk aktivitet. Det er ikke alltid du kommer deg frem overalt, men i starten er det rikelig med hjelp å få takket være oksygenproduserende planter. Du trenger ikke nødvendigvis kjøretøyet ditt i begynnelsen av spillet, og jeg klarte meg ganske bra i over fem timer uten å bruke slike hjelpemidler.

Tvilling-soler som stiger opp i horisonten er ikke noe nytt i media, men de ser like fantastiske ut hver gang.

Hvis du vil lage barrer av malm og andre materialer, trenger du nå en base med spesifikke bygninger.

Så langt har jeg snakket om ting du er kjent med, men det er også nye funksjoner. Et nytt tilskudd til konseptet er genetikk, der du kan bygge opp karakteren din med evner du får gjennom spesielle planter og databanker. Dette gjøres i spillet ved å blande DNA; mer spesifikt fungerer det slik at du har to typer av disse bonusene. Den første er evner karakteren din får, og den andre er passive bonuser. Du har et bredt spekter å velge mellom, for eksempel kan du i starten velge mellom å legge igjen et spor etter deg slik at du lettere kan finne veien ut av grotter, eller å bevege deg raskere når du svømmer langs havbunnen. I tillegg til dette er det også en mer historiedrevet måte å få nye evner på, og det er de du får fra planter du kurerer for viruset. Disse gir deg ganske kraftige evner, som for eksempel å tåle varme bedre. Dette åpner opp det tidligere nevnte området med lava og vulkaner for utforskning, og jeg håper det er flere av disse enn det er steder, noe som betyr at du som spiller får ta noen valg.

Teknisk sett er opplevelsen mer polert enn i det første spillet, men det finnes bugs, blant annet oppdrag som slutter å dukke opp, fisk som går gjennom bakken og et par andre ting. Det er imidlertid sjelden så forstyrrende at jeg tenker over det. Den eneste som har påvirket meg, er den historiedrevne feilen der jeg ikke får noen videre veiledning om hvor jeg skal gå. Jeg mistenker at det enten ikke finnes flere steder, eller at det er en feil i denne versjonen av spillet. Lydmessig er det hele helt topp; både musikken og alle de kule lydeffektene er suverene, og jeg liker det jeg ser og hører for det meste, til tross for noen få glitches. Jeg har imidlertid ikke klart å få flerspillermodusen til å fungere i den versjonen av spillet jeg har. Det er co-op med opptil fire spillere du kan spille sammen med, og det er noe jeg skal teste etter den offisielle lanseringen av denne Early Access-versjonen.

Det er en fantastisk følelse å svømme rundt om natten og se alle de selvlysende plantene og det marine livet.

Platåene er alltid vanskelige. Hva vil jeg finne hvis jeg svømmer over kanten og dykker 250 meter eller dypere?

For å oppsummere min tid med Early Access-versjonen av Subnautica 2, er det verdt å spille, og det vil sannsynligvis vise seg å bli et fantastisk spill. Akkurat som med det første spillets Early Access-versjon, vet vi ikke hvor lang tid det vil ta eller hvilke oppgraderinger vi vil se i fremtiden. Ut fra det jeg har testet så langt, føler jeg meg både fornøyd og spent på hva som kommer. Det er vakkert, høres bra ut og oppmuntrer til utforskning, og ressursinnsamling og basebygging er både enkelt og intuitivt. For øyeblikket påvirkes basen din mest av om den har strøm eller er under angrep. Jeg ser for meg at fremtidige oppdateringer kan utvide dette, ettersom det er et aspekt, sammen med den begrensede utforskningen, som viser at dette er et prosjekt som er designet for å bygges opp mens du spiller. Jeg håper utviklerne inkorporerer et bredt utvalg av værtyper i spillet, for jeg vil gjerne se en god blanding av regn, tordenvær, solskinn, tåke og mye mer. Jeg skulle også gjerne sett at temperaturen svinger i visse biomer, noe som noen ganger vil kreve at du justerer ditt valg av DNA.

For øyeblikket er Subnautica 2 en begrenset versjon som tilbyr minst 6-12 timers spilling. Med flerspillermodusen inkludert kan du helt sikkert få betydelig flere timer ut av det, men over tid vil utvikleren legge til de resterende kjøretøyene, verktøyene, ressursene, biomene og fortellingen. Det er mye som mangler, og du må vurdere om du vil kaste deg ut i det nå eller vente til mer innhold er på plass. Jeg var ganske fornøyd med spilletiden min, men det er klart at dette er langt fra ferdig, og det kan ta en stund før vi får se versjon 1.0. Jeg er imidlertid fornøyd med at det som er tilgjengelig, er i mye bedre stand enn i det første spillet og byr på mer innhold. Av den grunn kan jeg foreløpig anbefale dette til deg, ettersom du får det til en lavere pris enn når 1.0-utgaven kommer.

Havene er uhyggelige, og jeg synes ikke Subnautica 2 har mistet det som gjorde forgjengerne unike og flotte. Du bør imidlertid være klar over at du får veldig lite av historien - mer en forrett enn en hovedrett og dessert. Det er dette begrensede innholdet og de tekniske problemene som gjør at jeg ikke kan rettferdiggjøre en høyere karakter. Jeg er imidlertid svært optimistisk med tanke på dette prosjektet, og jeg håper å komme tilbake til spillet når det lanseres i fullversjon.

Disse hanskene skyter ut vannstråler og fungerer litt som Seaglide i det første spillet. Det er et verktøy som hjelper deg med å komme deg raskere rundt i omgivelsene, men det tapper batteriet raskt.

Jeg liker at basebygging er mer i fokus denne gangen. Det føltes litt rart å måtte lage så mye inne i fluktkapselen i det første spillet.

Å bygge baser med utsikt er like gøy i det andre spillet. Det er imidlertid litt enklere, siden verktøyet er mer intuitivt.

Dyrelivet er mangfoldig, og vannet er hjemsted for både fredelige skapninger og deres dødelige motstykker.

Det første kjøretøyet ditt er litt merkelig. Men jeg liker det, og det kan både tilpasses og oppgraderes. Det blir spennende å se hvor mye det kan tilpasses i fremtiden.