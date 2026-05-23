Subnautica 2 utviklerne svarer på klager om uovervinnelig fisk

Unknown Worlds har nå adressert den nylige kritikken på Subnautica 2 i et åpent brev til spillerne. Som vi tidligere har rapportert, har flere spillere hatt problemer med spillets uovervinnelige fisk og hvordan undervannsdyr oppfører seg i Early Access-versjonen, og utviklerne erkjenner nå at balansen ikke er helt der den burde være.

Studioet skriver at visse møter med rovdyr for øyeblikket føles mer frustrerende enn spennende, og at verktøyene spillerne har for å håndtere disse truslene ikke alltid er tydelige eller tilfredsstillende. Derfor jobber de nå med justeringer av blant annet aggresjonsmønstre, aggro-rekkevidde, nødbluss, overlevelsesverktøyet og hvordan skapninger interagerer med kjøretøy og baser.

Ukjente verdener skriver:

"Subnautica har alltid vært bygget rundt sårbarhet, utforskning og overlevelse i stedet for tradisjonell våpenbasert kamp. Vi tror at dette er en del av det som gjør spillet unikt. Men den designen fungerer bare hvis møtene med skapningene føles rettferdige, lesbare og engasjerende."

Studioet virker med andre ord fast bestemt på at Subnautica 2 ikke skal bli et tradisjonelt undervannsactionspill, men de erkjenner også at møter med skapninger må føles mer rettferdige og forståelige enn de gjør akkurat nå.

