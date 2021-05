Du ser på Annonser

Subnautica åpner med at du krabber ut av et kræsjet romskip og skuer utover horisonten. Det blå havet glitrer i solen og strekker seg så langt øyet rekker. Du var den eneste overlevende i det lille redningsfartøyet og måtte forsøke å holde deg i live. For å lykkes med dette var ikke metoden, som i mange andre overlevelsesspill, å bygge en tømmerflåte, men i stedet å dykke ned i havet og utforske det mørke dypet. Hva jeg opplevde der tilbake i 2018 var en fargerik og oppslukende undersjøisk verden med fantastisk lyddesign. Det er fortsatt et av mine favoritt-spilløyeblikk å dykke ned og være vitne til hva Unknown Worlds her har skapt. Designet og musikken gikk langt over forventningene, og overlevelsesaspektet var finjustert nærmest til perfeksjon.

Det er ytterst sjeldent at jeg blir så forelsket i en spillverden, som tilfellet var med Subnautica. Så hvordan klarer denne etterlengtede oppfølgeren, Subnautica: Below Zero, seg i forhold til originalen og konkurrentene? Det korte svaret er: meget bra.

I Subnautica: Below Zero spiller man som Robin Ayou, en biolog på jakt etter sin sporløst forsvunne søster. Spillet åpner dramatisk, men jeg vil ikke avsløre her hva som skjer. Du havner dog på en isfylt planet, og en stor del av åpningssekvensen utspiller seg på land. I det første spillet var det langt mellom de små landområdene. Her kommer vi dog til å tilbringe en del tid over vannoverflaten, og for å lette disse sekvensene har vi adgang til noen nye fartøy, som hovercrafts. De er ganske nyttige til å holde store (og sultne) vesner på avstand, men når du svømmer rundt i dypet må du for det meste klare deg selv. Som Qui-Gon Jinn sier, "there's always a bigger fish," og du kommer også til å møte noen veldig store beist her, hvilket bidrar til spillets skumle atmosfære. Både på land og i vann må du alltid huske å kaste et ekstra blikk over skulderen.

Et smart lite verktøy er den lille spionpingvinen, som er en liten fjernstyrt robot som du kan bruke for å komme nærmere inn på farlige vesner. For å skape en drakt som beskytter mot kulde må du for eksempel få tak i pels fra et ulveliknende beist med hjelp av roboten. Det kan du gjøre ved å gjemme deg bak en stein, og stille snike deg frem med robotpingvinen og klippe litt av pelsen. Du kan også bruke den til å infiltrere flokker av ekte pingviner (eller Penglings som de heter i spillet).

Når du ikke lenger er trollbundet av den nydelige verden, men faktisk kommer i gang med å tenke over dine grunnleggende behov, vil du raskt oppdage en rekke nye mekanikker. Det er ikke lenger bare vann, mat og oksygen du trenger, du må nemlig også ta høyde for kulden. Kulden er ikke så relevant under vannets overflate, men kan gi store problemer på land. For dette må du anskaffe varm drikke, mat og utstyr for å bedre tilpasse deg været, som kan variere enormt fra hagl til meteorittregn. Min opplevelse er at kulden spillmekanisk brukes for lite under vann, og er derfor ikke integrert i oppgraderinger til fartøyene. Det ville vært interessant å måtte tenke litt over hvor og kanskje hvordan man skal bevege seg under vannets overflate, og slik det er nå føles det som at det nesten er to spill i ett som ikke helt samspiller med hverandre.

Men jeg kan heller ikke klage for mye på de nye mekanikkene. De gjør opplevelsen frisk og tilføyer tiltrengt variasjon, da det originale spillet til tider var en anelse monotont. Spillet er også godt balansert, så historien får plass til å utfolde seg samtidig som den ikke legger en for stor demper på den frie utforskningen. Og det er virkelig mye å utforske, for områdene er både flotte og varierte. Du kommer til å se det meste i løpet av historien, men det er selvsagt også hemmeligheter å oppdage. For å holde styr på utforskningen har du, som i det første spillet, tilgang til en laptop. Den hjelper deg med å holde styr på gjenstandene dine og lar deg lese om monstre og vegetasjon som du har scannet underveis. Det er også her du kan lese artikler som forbinder de to spillene med hverandre.

Below Zero er et kortere spill enn forgjengeren, hvilket skyldes at spillet opprinnelig skulle være en utvidelsespakke. Har du spilt andre overlevelsesspill vil du øyeblikkelig føle deg hjemme, men til forskjell fra mange andre spill i sjangeren er det mindre fokus på å drepe dyr eller monstre, og historien fyller også overraskende mye. I forhold til den åpne verden er kartets areal mindre, men til gjengjeld kan du nå dykke dypere enn noensinne før. Dette medfører dog også at du ikke like ofte som i originalen vil strande flere kilometer fra basen din. Når det likevel skjer, kan du bruke din "sea truck" - som er ditt mobile hovedkvarter som inneholder alt av nødvendig utstyr.

Avhengig av hva du fokuserer på kan spillet ta hvor som helst mellom 12 og 40 timer å fullføre. Den lange spilletiden får du ved å utforske dypet og bygge baser på land, men du kan også velge å bare fokusere på historien og fortsatt få en god opplevelse. Jeg opplevde litt flere bugs enn i det første spillet, men det var ikke noe som påvirket opplevelsen i spesielt stor grad. Her har du virkelig en stor opplevelse i vente, og selv om historien ikke er høydepunktet her, gjør det ikke så mye når resten av spillet er så rikt. Du får kort sagt ikke et bedre undervannseventyr uten å investere i ekte dykkerutstyr selv.