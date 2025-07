Subnautica-utvikleren ansetter The Callisto Protocol-studioets administrerende direktør som ny sjef

HQ

Det skjer litt av en ledelsesendring i Krafton familie av utviklere som administrerende direktør i Striking Distance, skaperne av The Callisto Protocol, forlater studioet for i stedet å hoppe over til Subnautica skaperen Unknown Worlds for å bli den nye sjefen.

Som nevnt i en pressemelding, bytter Steve Papoutsis mellom de to Krafton-eide selskapene for å hjelpe Unknown Worlds over streken i arbeidet med å levere Subnautica 2. Han vil fungere som administrerende direktør, hvor han tar over etter Ted Gill, Charlie Cleveland og Max McGuire, som tidligere fungerte som studioets ledelse.

Når det gjelder hva fremtiden bringer for medstifterne og de opprinnelige skaperne av undervannseventyret, forklarer Krafton:

"Mens Krafton forsøkte å holde Unknown Worlds 'medstiftere og originale skapere av Subnautica-serien involvert i spillets utvikling, ønsker selskapet dem lykke til med deres neste anstrengelser."

Det er uklart hva dette betyr for Striking Distance, men Krafton storsjef CH Kim har kommentert lederskiftet med følgende :

"Det er ingenting som er viktigere enn spilleropplevelsen. Med tanke på forventningene rundt Subnautica 2, skylder vi spillerne våre intet mindre enn det best mulige spillet, så snart som mulig. Vi er glade for at Steve blir med oss i vårt felles engasjement hos KRAFTON og Unknown Worlds for å levere Subnautica 2 som et mer komplett og tilfredsstillende bidrag i serien - et som virkelig lever opp til spillernes forventninger."