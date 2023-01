Succession: sesong 4 får både skuespiller og scener fra Norge i mars

HQ

I disse dager er det i hovedsak The Last of Us som får veldig mye oppmerksomhet på HBO Max, men en av grunnene til dette er at en annen storhet har pause. Denne kommer tilbake i mars, og da med en god porsjon Norge i seg.

Warner Bros. Discovery har gitt oss en teasertrailer som avslører at fjerde sesong av Succession starter på HBO Max den 27. mars. Samtidig avslører de noen av sesongens nye skuespillere, og blant dem finner vi norske Eili Harboe som flere sikkert kjenner fra Bølgen, Thelma og Beforeigners. Som om det ikke var nok visste vi jo allerede at en rekke scener har blitt spilt inn i Norge, så det er mye å glede seg til for både fans av serien og patrioter.