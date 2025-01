Succession skaperen avslører sitt neste prosjekt

HQ

Succession og Peep Show-skaperen Jesse Armstrong er et av de største navnene i TV akkurat nå, spesielt med mange spørsmål om hva han vil gjøre neste gang. Den Emmy-belønte serien var en stor suksess for HBO, og det ser ut til at TV-selskapet vil beholde Armstrong inntil videre.

Som Deadline rapporterer, jobber Jesse Armstrong nok en gang med HBO på en original filmidé sammen med utøvende produsent Frank Rich, som også var utøvende produsent på Succession. Filmen følger fire venner som møtes under uroen av en finanskrise.

Armstrong er kanskje mer kjent for TV-arbeidet sitt, men han har tidligere skrevet filmer, blant annet In the Loop i 2009 sammen med Armando Iannucci. Det er ingen lanseringsdato eller tittel på Armstrongs nye film ennå, men vi antar at vi snart får flere detaljer.