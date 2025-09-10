Sucker Punch om forsinkelsen av GTA VI: "Det var en stor dag"

HQ

Det er ikke noe nytt at utviklere og utgivere er opptatt av å flytte spillene sine for å unngå store utgivelser, og så sent som i forrige uke flyttet mange seg for å gi Hollow Knight: Silksong sin tid i rampelyset. Men ... ingenting er selvfølgelig større enn Grand Theft Auto VI.

Spillets ettårige forsinkelse, fra høsten 2025 til mai 2026, var enorm og sendte sjokkbølger gjennom andre selskapers utgivelsesplaner, og noen tok den kostbare avgjørelsen om å flytte spillene sine - bare for nok en gang å ende opp ved siden av Rockstars gigantspill. Men ikke alle var negative til det, for de som fortsatt planla å lansere spillene sine denne høsten, ble faktisk kvitt sin verste konkurrent.

I et intervju med MinnMax ble Sucker Punchs kreative direktør Nate Fox spurt om champagne hadde blitt poppet da Grand Theft Auto VI-forsinkelsen ble bekreftet. Fox smilte fra øre til øre og svarte:

"Vi er alle fortsatt bakfulle. Flere måneders bakrus. Det var en fantastisk dag."

Sucker Punch jobber med Ghost of Yotei, som nylig oppnådde gullstatus, og er derfor helt klart til premieren 2. oktober.