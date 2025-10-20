Sucker Punch om Ghost of Yotei DLC: "Hvis det er rom for å forbedre ... så vil vi absolutt ta en grundig titt"

HQ

Alle som har spilt Ghost of Yotei siden den Sucker Punch-utviklede tittelen kom tidligere denne måneden, vil være litt kjent med hvordan historien er pent bundet opp i en sløyfe. Det er en komplett fortelling fra start til slutt, noe som betyr at det ikke er et gapende hull for DLC eller lignende å fylle. Så, bør vi forvente at det kommer DLC på sikt?

Game Informer spurte nylig medregissør Jason Connell om han ser Atsus historie som komplett, som han svarte:

"Jeg ser det som et kapittel er ferdig, men hun har så mye mer foran seg. Hun lærer seg plutselig å leve igjen uten broren, sammen med niesen og som en surrogatmorfigur. Hevnen ligger nå helt bak henne, men hun er ikke helt leget. Hun har leget mye, og hun har lært seg å se en fremtid hinsides hevnen.

Men hva slags fremtid er det? Kommer den bare til å være en dans på roser? Jeg tror absolutt ikke det. Og det er en av de interessante tingene ved Atsus historie, som også gjør den veldig gjenkjennelig."

Connell ble deretter presset om dette betyr at det er rom for DLC som han la til:

"Jeg tror vi er kommet til et punkt i prosjektet der vi bare kan legge det ut og se hva som gir gjenklang hos folk, hva folk elsker og hva folk føler at de kanskje skulle ønske de visste mer om Atsu."

Han fortsetter med å understreke: "Vi elsker Atsu, og vi synes det er en flott karakter. Og akkurat som med Jin, hvis det er rom for å forbedre den eller å bringe noen nye elementer til liv eller klarhet for fortellingens skyld, og det faller innenfor det som er best for Sucker Punch, så vil vi helt sikkert ta en grundig titt på det."

Vil du gå tilbake til Yotei for å fortsette Atsus reise, eller anser du også eventyret som fullført?