Suda 51 presenterer det nye spillet Romeo is a Dead Man

Grasshopper Manufacture-fans gledet seg da vi fikk se Suda51s siste prosjekt, Romeo is a Dead Man, som ser like ekstravagant ut som vi forventer av den anerkjente utvikleren.

Romeo is a Dead Man ble avslørt som en del av PlayStation State of Play i kveld, og åpnet med en stilistisk filmsekvens som viser vår hovedperson som blir dødelig såret. Livet hans reddet av en prototypeenhet, Romeo er en ny spesialagent som jakter på romtidsforbrytere under kodenavnet Dead Man.

Ved hjelp av pistoler og sverd, samt Dead Gear, skal Romeo hacke, skjære og skyte seg gjennom flere universer, samtidig som han leter etter sin savnede kjæreste Juliet.

Romeo is a Dead Man lanseres i 2026.