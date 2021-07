Suda51 forsøker fortsatt å lage Hotel Barcelona i samarbeid med skaperen av Deadly Premonition

Goichi Suda (Suda51) og Hidetaka Suehiro (Swery65) er kjent som to av bransjens mest eksentriske spillskapere. Førstnevnte står bak titler som No More Heroes og Killer 7, mens sistnevnte er best kjent for Deadly Premonition, så man tør nesten ikke tenke på hva som vil skje om man kombinerer de to sine skrudde ideer.

Likevel er det akkurat hva de to har hatt lyst til i et par år med spillet Hotel Barcelona, som skulle være et mordmysterium med flere separate tidslinjer. Siden ideen om spillet første gang ble luftet i 2019 har konseptet dog ikke resultert i en reell produksjon, men Goichi Suda forsøker fortsatt å få det til å skje. Det forteller han i en såkalt Ask Me Anything på Reddit.

"I contact SWERY65 at least once every 2 to 3 months, even during COVID, about how to make Hotel Barcelona happen," svarer Suda da han blir spurt om spillet. "It really depends on the timing, since it gets heavily influenced on the work I'm doing at that period."

Suda51s nåværende prosjekt er No More Heroes 3 som kommer 27. august til Nintendo Switch. Senere i år kommer Swery65s kommende The Good Life. Forhåpentligvis blir det heretter tid til et samarbeid mellom de to.