Suda51 om et potensielt samarbeid med Dennis Wedin fra Hotline Miami: "Han ville gjort kunsten, jeg ville gjort spilldesign"

Romeo is a Dead Man er nå tilgjengelig, og derfor kan du lese vår anmeldelse for å lære alt om Grasshopper Manufactures nyeste og beste. Det viser seg imidlertid at det ikke vil være det eneste spillet det japanske studioet vil sette ut i år.

I anledning dagens utgivelse, i en ny utgave av Grasshopper Direct-showet, snakker studioets administrerende direktør og kreative direktør Goichi Suda om Romeo og dedikerer milepælen til sin avdøde kollega Tatsushi Fujita. Dessuten understreker han at de har til hensikt å lansere både en fysisk utgave og en Nintendo Switch 2-versjon av spillet (som avslørt til Gamereactor for et par uker siden), og avslører deretter at de er "nesten 100 % sikre" på at de kommer til å lansere enda et GhM-spill i år.

Ingenting mer har blitt avslørt om prosjektet som utvikles parallelt med Romeo is a Dead Man, selv om man kunne forvente at det ville være av mindre skala, med tanke på studiostørrelsen og teamet som vises på spillets forskjellige kredittskjermer. Det blir heller ikke Suda51s drømmesamarbeid med Dennis Wedin, selv om han gjerne vil jobbe med skaperen av Hotline Miami så snart som mulig. I en samtale med Gamereactor spurte vi Suda-san om potensielle fremtidige samarbeid, og minnet om hvordan han hadde jobbet med Shinji Mikami (Shadows of the Damned) og Akira Yamaoka (Let it Die) tidligere, eller Darick Robertson (No More Heroes 3) og Hidetaka 'Swery65' Suehiro (Hotel Barcelona) i nyere tid.

"Ja, én person er spesielt Dennis Wedin, skaperen av Hotline Miami. Jeg har kjent ham en stund. Vi har snakket om dette lenge, om å gjøre noe sammen, samarbeide på en eller annen måte."

Så utdyper Suda-san, og foreslår til og med rollene de vil ta som medutviklere i samarbeidsprosjektet:

"Han lager flott kunst. Jeg tror vi kunne fått til noe veldig kult hvis Dennis står for spillets kunst, og jeg fungerer som spilldesigner. Hvem vet om det blir noe av, eller hvor lang tid det vil ta. Men igjen, det er noe vi har diskutert lenge, om å endelig komme sammen og gjøre noe på et eller annet tidspunkt. Så jeg vil gjerne jobbe med ham i nær fremtid".

La oss ikke glemme at Jasper Byrne, hovedkomponisten til Hotline Miami, er en av de mange artistene som er inkludert i det fantastiske lydsporet til Romeo is a Dead Man. Men hvordan ser du for deg et uunngåelig voldelig, psykedelisk spill av Suda og Wedin?