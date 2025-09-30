Suda51 ønsker å bringe sitt karakteristiske kaos til Peacemaker

HQ

Her om dagen anmeldte vi den nylanserte tittelen Hotel Barcelona, et spill utviklet av to av Japans mest eksentriske spillutviklere, Goichi "Suda51" Suda og Hidetaka "Swery65" Suehiro. Så hva blir det neste de gjør?

Det vet vi selvfølgelig ikke ennå, men vi vet hva Suda51 kunne tenke seg å utvikle hvis han fikk det som han ville. Det mange kanskje ikke vet, er at han for 13 år siden ga ut et spill sammen med DC-sjef James Gunn, nemlig kultklassikeren Lollipop Chainsaw.

Og kanskje er han nå ivrig etter å jobbe med Gunn igjen. Da han nylig ble intervjuet på Future Games Show, ble han spurt om det var noen DC-figur han syntes ville være flott å basere et spill på, hvorpå han raskt og selvsikkert svarte "Peacemaker.".

Det er lett å forstå poenget hans, ettersom denne karakteren har tilgang til en mengde våpen og originale evner via sine mange hjelmer. Og det faktum at han er en litt merkelig karakter, passer selvfølgelig godt for en litt merkelig utvikler som Suda51.

Vi antar at vi ikke er alene om å synes at dette høres ut som en veldig god idé, spesielt siden vi allerede vet at Gunn og Suda51 er i stand til å utrette store ting sammen.