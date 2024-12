Suda51 sier at han vil kunngjøre sitt nye spill neste år

HQ

Suda51, skaperen av No More Heroes, Shadows of the Damned, The Silver Case og killer7, har kokt opp noe nytt på Grasshopper Manufacture i ganske lang tid nå. Selv om det har vært erting her og der, sammen med påminnelser om at Suda51 jobber med noe, er vi fortsatt ikke sikre på hva det er.

I et nytt 4Gamer-intervju (via Gematsu) avslører imidlertid Goichi Suda at han planlegger at 2025 skal bli året han endelig avslører hva som skjuler seg bak forhenget. "Jeg vil kunngjøre en ny tittel. Eh, kanskje. Helt sikkert," sier han om sine ambisjoner for 2025.

Det umiddelbare forsøket på å trekke tilbake løftet føles typisk Suda51, og selv om det virker nesten sikkert at vi vil få en kunngjøring, har vi hatt løfter som dette i spill før fra elskede skapere, så la oss bare holde på hatten til Suda51 avslører hva som er neste.