Sudan-konflikten utløser en flyktningkrise uten sidestykke

Siste nytt om Sudan . Vi vet nå at den pågående krigen i Sudan har drevet over fire millioner mennesker over grensen, og FNs høykommissær for flyktninger bekreftet tirsdag at den siste terskelen nå er overskredet.

Omfanget av fordrivelsen er ikke lenger bare et humanitært problem, det er i ferd med å bli en politisk og sikkerhetsmessig utfordring for nabolandene, og vertsnasjoner som Tsjad opplever et økende press når de absorberer bølge etter bølge av flyktninger.