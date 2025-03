Sudans militære fremgang i Khartoum: Et skifte i krigens momentum

HQ

Siste nytt om Sudan . De siste dagene har landets militære tatt kontroll over det meste av Khartoum, inkludert viktige steder som presidentpalasset og sentralbanken, etter harde kamper som har etterlatt hundrevis av døde.

Denne militære fremgangen markerer et betydelig skifte i landets krig, som begynte som en maktkamp mellom generaler. Til tross for disse fremskrittene er konflikten imidlertid langt fra over, og hæren står nå overfor vedvarende motstand fra de paramilitære Rapid Support Forces.

Krigen, som har blitt forsterket av utenlandske våpenleveranser, har ødelagt Sudans infrastruktur og gjort hovedstaden ugjenkjennelig, og trusselen om eskalering er fortsatt til stede. Inntil videre gjenstår det å se om militærets nylige suksess vil føre til varig stabilitet.