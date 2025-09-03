Sudanske opprørere ber om øyeblikkelig hjelp etter at et jordskred har krevd over 1 000 menneskeliv i Darfur-regionen i Sudan

HQ

Siste nytt om Sudan . Vi har allerede skrevet en nyhetssak om et massivt jordskred i Darfur-regionen i Sudan som utslettet en hel landsby, og lokale væpnede grupper rapporterer at nesten alle innbyggerne ble drept, ifølge en opprørsgruppe som kontrollerer området.

Nå melder Sudan Liberation Movement/Army at bare én person overlevde da kraftig regnvær begravde Tarseen, et samfunn som en gang var kjent for sin sitrusdyrking. "Tarseen, som var kjent for sin sitrusproduksjon, er nå fullstendig jevnet med jorden."

"Landsbyboerne i nærheten er overveldet av frykt for at en lignende skjebne kan ramme dem hvis... styrtregnet vedvarer, noe som understreker det presserende behovet for en omfattende evakueringsplan og nødly", la gruppens leder til.