Sudden Strike 5 Forhåndsvisning av spillet: Høyere tempo og mer dynamisk action

Stridsvogner, infanteri, artilleri - den kombinasjonen blir aldri kjedelig i spill. I den femte delen av Sudden Strike-serien er vi tilbake i rollen som leder for supermaktene under andre verdenskrig. Først og fremst må jeg si at det ser flott ut, med rikosjekteffekter som jeg aldri har sett i et spill av denne typen før. Når stridsvognsgranater spretter av kjøretøyets pansring, ser det virkelig kult ut. Dette er kanskje små detaljer, men de forsterker opplevelsen av å se skuespillet på skjermen. Til tross for de grafiske forbedringene krever det strategi for å vinne. Du må plassere troppene dine riktig og sørge for at de ulike troppstypene utfører de oppgavene du ønsker at de skal utføre. Avhengig av når du kom i kontakt med serien, har dette blitt håndtert på litt forskjellige måter.

HQ

Et av de første oppdragene jeg fikk prøve, gikk ut på å erobre en by og drive ut tyskerne. Selve byen var omgitt av en elv med sprengte broer. Jeg bygde en provisorisk pontongbro og kunne sende troppene mine over. Det føles godt og er spennende å ha disse elementene til rådighet. Ulempen er at det ikke er noen dynamikk i den datastyrte motstanderen. Dette er kanskje min største kritikk av det jeg har spilt. Det er tydelig at datamaskinen følger et manus og har vanskelig for å tilpasse seg nye situasjoner. Det er ingen motangrep eller direkte overraskelser; du vet som regel hva som skjer og hvorfor.

Hvilken general og hvilke bonuser du skal ha, er viktige avgjørelser du må ta før hvert slag.

Når du har inntatt byen, vil datamotstanderen aldri gå til motangrep eller prøve å hindre angrepet ditt ved å overraske deg. De sitter i forsvarsposisjon og venter på deg. Dette gjør at du kan omringe byen, eliminere alle trusler og sakte presse fienden ut. Til tross for dette liker jeg fortsatt det jeg har spilt. Troppstypene dine føles ekte, de tåler ikke ubegrenset skade, og posisjonering er viktig. Du kan enkelt tilkalle luftangrep og kjøpe flere troppetyper via et økonomisk system vi har vært kjent med siden det fjerde spillet. Denne valutaen genererer du i løpet av oppdraget, og den kan deretter brukes til å kjøpe forsterkninger eller luftstøtte.

Jeg likte at jeg kunne velge en general før hvert oppdrag og oppgradere ulike evner. Dette gjorde at jeg kunne fokusere på noe og gi meg selv en fordel. Det kunne være å se lenger eller at visse troppetyper kunne kaste røykgranater. Det vil ikke vinne alle slag, men du har muligheten til å spesialisere troppene dine før kamp. Jeg tror dette kan være en måte å lokke oss til å spille visse oppdrag på nytt, prøve nye strategier og eksperimentere. Det betyr også at du kan skreddersy styrkene dine. Oppdragene i seg selv er ganske underholdende, selv om jeg bare har prøvd noen få på alliert side. Det ene oppdraget handlet om å angripe og det andre om å forsvare.

Det er viktig å holde troppene i live, og det kan du gjøre gjennom smart posisjonering.

Akkurat som i Company of Heroes finnes det punkter på kartet som du kan erobre. De har imidlertid ikke samme betydning, og det er sjelden et krav å kontrollere alle områdene. De kan imidlertid gi deg muligheten til å kalle inn tropper, speide etter fienden eller øke mengden poeng du genererer. Det er en god måte å få meg som spiller til å ønske å sende tropper til disse stedene. Jeg er takknemlig for at de er basert på en viss form for realisme. Et radartårn kan hjelpe deg med å speide etter fienden, eller en vaktpost ved veien kan åpne opp for muligheten til å kalle inn forsterkninger. Disse bonusene kan forenkle oppdragene litt, og det setter jeg pris på.

Jeg synes imidlertid det er litt synd at Kite Games beveger seg bort fra de mer taktiske og realistiske systemene som lå til grunn for de opprinnelige spillene. Det er litt rart å bruke penger på forsterkninger, som om jeg skulle kjøpe helsedrikker for gull i The Elder Scrolls V: Skyrim. På den annen side er det et velprøvd system i moderne strategispill som European Escalation, Steel Division, Ruse, Warno, World in Conflict og Regiments. Av den grunn kan jeg tilgi det, selv om valutasystemene føles merkelige. I så fall synes jeg Graviteam Tactics: Mius-Front håndterer forsterkninger bedre. Sudden Strike 5 har også et raskere tempo med mer action enn de eldre titlene i serien. Jeg har ikke noe stort problem med dette, da jeg fortsatt liker oppsettet. Det ser imidlertid litt rart ut til tider når stridsvogner må komme nærmere hverandre enn før. Samtidig blir det mindre av en taktisk simulering og mer som Company of Heroes, på godt og vondt.

Du kan også tilkalle luftangrep hvis du ønsker det.

En av de største kritikkene mine av forhåndsversjonen var ytelsen. Jeg er ikke sikker på hva som forårsaker problemene. Spillet lagger når stridsvogner og soldater blir spredt rundt av eksplosjoner. Jeg mistenker at det har noe med fysikkmotoren å gjøre. Jeg er imidlertid sikker på at Kite Games kan fikse dette. Musikken, effektene og grafikken er generelt feilfri. Dette spillet både høres og ser fantastisk ut. Det er et steg opp når det gjelder audiovisuelt og visuelt. Jeg synes dette er positivt for serien, som ellers ser litt utdatert ut. Jeg hadde fortsatt ganske mye moro med gameplayet, selv om det er noe forenklet.

Hvis variasjonen i de resterende 23 oppdragene er like bra som de vi fikk teste, tror jeg dette blir et flott tilskudd til serien. Selv om det ikke leverer de mest komplekse opplevelsene, er det underholdende. Det er på dette punktet jeg tror de som spilte originalen kan bli litt skuffet, ettersom det ikke er en tilbakevending til det gamle, men en videreutvikling av de nye funksjonene i den fjerde delen. Jeg liker imidlertid flere av de nyere systemene og muligheten til å oppgradere tropper. Jeg liker at visse områder kan erobres for å få bonuser. Min mening om dette er at vi blir tilbudt et grafisk imponerende spill som kanskje ikke lever helt opp til forventningene til fans av serien. På grunn av tekniske problemer og et begrenset antall oppdrag å teste, er det vanskelig å si om denne tittelen vil bli en hit eller en glipp. Jeg er imidlertid håpefull og synes du bør holde et øye med dette hvis du liker strategispill.