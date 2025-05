Suicide Squad-fiaskoen fortsetter å plage Warner Bros. - inntektene stuper med nesten 50

HQ

Ett år etter utgivelsen fortsetter Suicide Squad: Kill the Justice League å hjemsøke Warner Bros. som et sint spøkelse. Dette er ifølge en ny inntjeningsrapport som avslørte at inntektene i første kvartal i år har falt med nesten 50%, noe som tilskrives den kommersielle fiaskoen som staves Suicide Squad: Kill the Justice League. Dette til tross for at alt arbeid og fortsatt støtte til spillet ble avsluttet for flere måneder siden.

Den negative effekten har skapt interne ringvirkninger som ikke bare har påvirket inntektene, men også andre prosjekter, inkludert spillet Wonder Woman, som ble skrotet. I tillegg til nedleggelser av hele studioet, som dessverre rammet Monolith, som du kanskje husker.

Men det er litt håp. Hogwarts Legacy og Mortal Kombat 1 fortsetter fortsatt å generere inntekter for Warner Bros. Games, noe som har gjort det tydeligere for teamet hva de trenger å fokusere på fremover. Når det gjelder Rocksteady, ser det ut til at de får en ny sjanse, og akkurat nå rekrutterer de tungt for det mange mistenker er et nytt spill i Arkham-serien. Vi kan bare håpe.

Hva håper du på neste gang fra Warner Bros. Games? En ny Hogwarts Legacy, mer Mortal Kombat, eller et nytt Arkham-spill?