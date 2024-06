Suicide Squad Isekai kjenningsmelodien avslørt i sin helhet

HQ

For omtrent et år siden kunngjorde Warner Bros. at de skulle gi ut en japansk animert versjon av Suicide Squad, kalt Isekai. Siden den gang har den blitt avduket en etter en med flere detaljer om historien og karakterene, der den mildt sagt bråkete gjengen ender opp i en fantasiversjon av middelalderen.

Nå har Warner sluppet seriens temasang med åpningssekvensen, og du finner den nedenfor. Sangen heter Go-Getters og er fremført av artisten Mori Calliope, hør og sjekk den ut nedenfor. Den vil være tilgjengelig på strømmetjenester som Spotify fra og med 5. juli.

Som tidligere rapportert har Suicide Squad Isekai premiere på Max den 27. juli.