Suicide Squad: Kill the Justice League får lukket test neste uke

Suicide Squad: Kill the Justice League kommer til å avholde en lukket alfa-test mot slutten av denne måneden. Som det fremgår av spillets nettside vil testen pågå fra 30. november til 4. desember.

Det er mulig å registrere seg nå, og uansett hvilken plattform du har, så lenge Suicide Squad: Kill the Justice League lanseres på den, vil du kunne teste spillet hvis du blir valgt ut. Det bemerkes at testen ikke vil omfatte hele opplevelsen, men at du vil kunne spille gjennom et mindre, spesifikt område av kampanjen.

Suicide Squad: Kill the Justice League lanseres 2. februar 2024 til Xbox Series X/S, PS5 og PC. Rocksteady og WB Games har begynt å vise frem spillet på en rekke måter, blant annet med en ny trailer som gir oss en forsmak på Harley Quinns bakgrunn og spillestil, som du kan se nedenfor: