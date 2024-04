Suicide Squad: Kill the Justice League flopper ytterligere, har knapt hundre spillere på Steam

HQ

Nye rekordlave nivåer har blitt rapportert for Rocksteadys hyllede Suicide Squad: Kill the Justice League, som i går hadde så få som 102 samtidige spillere på Steam (takk, SteamDB). Bemerkelsesverdig lite for et så stort spill, knapt tre måneder etter lansering. Til sammenligning har det nå i hovedsak døde Marvel's Avengers til tider hatt flere aktive spillere på Steam enn Suicide Squad.

Suicide Squad: Kill the Justice League Men selv ved lansering tiltrakk det seg aldri store mengder spillere, og luften gikk tilsynelatende helt ut av tittelen før februar var over. Det var en marginal økning i antall spillere da spillets første sesong startet i begynnelsen av april, men nå ser det ut til at Rocksteadys nyeste prosjekt nok en gang er mer dødt enn disco.

Så spørsmålet er hvor lenge Warner Bros. vil være villige til å holde liv i produktet, gitt hvor utrolig dårlig Suicide Squad: Kill the Justice League presterer.

Hva tror du, er Suicide Squad: Kill the Justice League dødsdømt eller er det fortsatt håp?