Suicide Squad: Kill the Justice League sin andre sesong utsatt i siste liten

I forrige uke fortalte Rocksteady oss alt om hva den andre sesongen av Suicide Squad: Kill the Justice League vil bringe til bordet og bekreftet at sesongen ville starte 11. juli (i morgen). Det vil faktisk ikke skje likevel.

Sesongen har blitt rammet av en forsinkelse som vil skyve den tilbake rundt to uker, noe som betyr at du nå må vente til 25. juli for å kunne passe opp som Mrs. Freeze, ta på deg de nye Brainiac -kampene, tjene litt nytt utstyr og chip bort på det ferske kamppasset.

Når det gjelder årsaken til forsinkelsen, har det faktisk ikke blitt bekreftet. Rocksteady har i stedet ganske enkelt uttalt :

Hadde du tenkt å spille Suicide Squad: Kill the Justice League's andre sesong i morgen?