Suicide Squad: Kill the Justice League-studioet opplever angivelig flere oppsigelser

Suicide Squad: Kill the Justice League ble ikke på langt nær så godt mottatt som Rocksteady og Warner Bros. ønsket. Å gi avkall på Arkham-formelen for en enkeltspiller for en live-tjeneste kom aldri til å bli populært, og fansen har gjort det klart. Men dessverre har denne mangelen på suksess sannsynligvis også ført til noen flere tap av arbeidsplasser.

Det er ifølge Eurogamer, som rapporterer ved siden av jobbtapene i QA-avdelingen fra i fjor, ble det i det stille gjort noen flere oppsigelser i slutten av 2024. Disse inkluderer medlemmer av QA-avdelingen igjen, sammen med programmerere og kunstnere.

Spillet er gratis å kreve for alle PlayStation Plus-medlemmer for denne måneden, og vi vil ikke se mer innhold for Suicide Squad: Kill the Justice League fra januar også. Med tanke på at spillet ble lansert for mindre enn ett år siden, er dette absolutt en bitter pille for Arkham-fans å svelge.