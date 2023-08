Suikoden I & II-remasterene er utsatt til neste år

HQ

Det er ikke lenge siden vi måtte fortelle om forsinkelsen av Eyuden Chronicle: Hundred Heroes til 2024, en tittel som helt klart lånte fra Konamis klassiske Suikoden-serie. I år skulle faktisk både de remastrede versjonene av Suikoden og det nye Eiyuden ha kommet, men nå vet vi at vi ikke får spille noen av dem før neste år.

Konami har slettet utgivelsesvinduet 2023 på den offisielle nettsiden Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, og har også sendt ut en uttalelse der de bekrefter at spillet faktisk er forsinket til 2024. Du finner hele uttalelsen nedenfor.

"Vi ønsker å takke Suikoden-fans over hele verden for deres vedvarende lidenskap og støtte til Suikoden-serien.

Når det gjelder den planlagte utgivelsen av Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune og Dunan Unification Wars, har vi kommet til den konklusjon at til tross for at våre dedikerte utviklingsmedarbeidere har gjort sitt beste for å lansere remasterne i 2023, er det nødvendig med mer tid for å sikre den kvalitetsytelsen og spillopplevelsen brukerne våre fortjener.

Hele Suikoden-teamet fortsetter arbeidet med å lansere Suikoden I & II HD Remaster så snart som mulig.

Vi vil dele mer informasjon om utgivelsen så snart den blir tilgjengelig, på våre offisielle sosiale medier og på vår offisielle hjemmeside.

Vi setter pris på din forståelse og håper inderlig at du vil fortsette å støtte Suikoden."