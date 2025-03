HQ

Det er noe som skjer med Konami. I årevis har selskapet fått hard kritikk, noe av den fortjent. Nå er det litt etter litt på vei tilbake til suksessens vei. Langt borte er dagene med pachinko-maskiner, NFT-spill eller beryktede spill som Metal Gear Survive. Alt dette er der fortsatt, men det er ikke lenger det første vi tenker på når vi tenker på Konami. Det er sant at dette gjenopplivingsforsøket fremfor alt er basert på utnyttelse og gjenoppretting av de mest emblematiske IPene; men det trenger ikke å være en dårlig ting. Vi snakker tross alt om Castlevania, Silent Hill, Metal Gear, Yu-Gi-Oh!, eller sagaen som angår oss i dag: Suikoden.

Det viktige her er at det finnes to måter å gjøre ting på, akkurat som det finnes to måter å bringe tilbake eksisterende spill eller sagaer på: den gode og den dårlige. Og det samme gjelder remastere: det er gode og dårlige. Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars Dette spillet, utover en tittel vi ikke kommer til å huske navnet på, hører til i den første rekken. Så for å vekke appetitten din som remastrene til Suikoden I & II - PS1-originalene - har kommet godt ut. Legg til nyinnspillingen av Silent Hill 2 og hvordan fremtiden Metal Gear Solid Delta ser ut ... Har noen brukt Konami-koden i et ritual i en tåkete landsby? Hvem bryr seg? La oss feire.

Denne samlingen er selvfølgelig først og fremst rettet mot fans av en serie som lenge har blitt påkalt. Men hvis dette er første gang du spiller Suikoden, bør du vite at legenden ikke er noen tilfeldighet. Det er heller ikke tilfeldig at Konami har valgt de to første - og beste - delene. Begge hadde allerede den gang evnen til å overføre det beste fra datidens typiske JRPG-struktur (16-32 bit), og legge til lag av personlighet som var unik og aldri før sett i sjangeren. Noe i retning av Squaresoft-imitasjonen som så mange andre hadde forsøkt seg på, men med lykken til å treffe spikeren på hodet med de identifiserende elementene.

Ettersom det ikke er mulig å gå gjennom begge spillene i dybden i denne anmeldelsen, vil jeg oppsummere hva disse kjennetegnene er. For det første kjennetegnes serien av historier med et tydelig politisk og militært fokus. Og selv om den også har middelalderske innslag, føles alt mer moderne og realistisk, spesielt på et estetisk nivå og takket være en mye mer japansk setting enn andre JRPG-er utviklet på Land of the Rising Sun. Dessuten er måten den behandler krig på briljant, og foreslår stadig dilemmaer og moralske spørsmål om emnet, for eksempel ære eller behovet for å sløse med menneskeliv eller ikke. Finnes det egentlig en riktig side? Er vennskap mulig i en slik kontekst?

Et annet flott trekk ved Suikoden er dets evne til å tilby forskjellige typer kamp. På den ene siden har vi de typiske turbaserte kampene, men med spesialfunksjoner som muligheten for at visse figurer kan utføre kombinasjonsangrep på grunn av deres forhold i handlingen, runer for magi eller til og med detaljer som å kunne "slippe" fiender i stedet for å flykte når det er vi som har det høyeste nivået. Men det fine med Suikoden er at det er andre - mindre tallrike - situasjoner der vi kan glede oss over veldig forskjellige kamper. Så det er krigskamper, som er strategiske minispill (mye forbedret i Suikoden 2) og dueller, som er en kamp mellom to karakterer. I sistnevnte har vi bare tre mulige handlinger, og det fungerer på en stein-saks-papir-saks-måte, men med den forskjellen at vi ikke vil spille helt blinde; faktisk vil det være setningene motstanderen vår sier som vil hjelpe oss å utlede hva deres neste trekk er, og derfor hjelpe oss med å velge riktig handling. Noen av duellene er minneverdige, og en av dem er spesielt vanskelig, cof, cof.

Og til slutt, prikken over i-en. Suikodens virkelige signaturkrok: de 108 Stars of Destiny. Det høres dumt ut, men ingen andre JRPG har noen gang inkludert i sin struktur at en av de viktigste samleobjektene i spillet er karakterene i partiet ditt. Her er det ikke 5 eller 6 tegn, men 108. Alle rekrutterbare, alle spillbare i kamper og de fleste av dem nyttige i andre oppgaver i spillet. Sistnevnte er mulig når helten sent i historien kan skaffe seg et slott som fungerer som en base for hæren vår. Oversettelsen er at alle rekrutterte karakterer vil dra dit, og noen vil til og med ha spesielle funksjoner i basen: åpne en butikk, lage mat, lage heiser, tilby minispill osv. Så Suikoden er også utmerkede administrasjonsspill. Og oppgradering av basen er en skikkelig eksplosjon.

La oss nå fokusere på hva som er nytt i disse remastrene, som både gamle og nye spillere vil sette pris på. Vi har allerede sagt at Konami har gjort en god jobb, men det vi kanskje ikke hadde forventet, er at begge titlene ser så bra ut grafisk. Hvis du har fulgt med på utgivelsesnyhetene, vet du allerede at scenene har blitt gjort om for disse fornyelsene. Det betyr at bakgrunnsgrafikken nå er i HD. Det beste av alt er at dette har blitt gjort uten å endre essensen av originalen. Det er scener der det er spesielt merkbart, spesielt når det er levende elementer som fossefall, eller når du opplever en solnedgang, men absolutt alle elementene har blitt berørt: hus, trær, statuer, gulv osv. Og på toppen av det er de nye effektene for pikselkunstanimasjon rent gull.

Personlig eier jeg begge spillene som PS1-klassikere for PSP, PS Vita og PS3. Og når du setter dem side om side for sammenligning (f.eks. på PS Portal), blir du virkelig blåst bort. Det er ingen liten jobb, og det er nok det som har gitt Konami mest hodebry. Og apropos PSN-klassikerne - som bare var på engelsk - er den andre store nyheten i samlingen en grunn til stor glede for mange: De kommer nemlig fullt lokalisert på andre språk. Mens det første Suikoden aldri hadde vært på spansk før, var Suikoden 2 kun oversatt i PAL ESP-versjonen av det originale PlayStation-spillet. Og det er forresten ikke en veldig god oversettelse. Oversettelsen av disse remasterne er enkel, men upåklagelig.

Dette er viktig fordi ingen av de to første Suikoden-spillene var særlig tilgjengelige. Plattformmessig, fordi det tvang deg til å eie eldre PlayStation-konsoller, med begrenset tilgang til PlayStation Store. Og for pris, fordi PS1-originalene koster en arm og et bein, fremdeles den dag i dag. Bare av den grunn er jeg ikke i tvil om at serien endelig vil nå ut til mange flere mennesker, og få det salget den alltid har fortjent. Eller i det minste mer oppmerksomhet. Og tilgjengelighet og livskvalitet er også det denne remasteren handler om. Det er faktisk to andre viktige nye funksjoner du bør vite om. På den ene siden har vi samtaleloggen, som lar deg åpne menyen og når som helst lese de tidligere samtalene med karakterene. Dette er veldig nyttig for de øyeblikkene i en JRPG når du ikke helt vet hva du skal gjøre, og bør være obligatorisk i enhver remaster av sjangeren. Og på den andre siden har vi hurtigspolingen i kampene, som gjør at du kan øke hastigheten i kampene med dobbel eller til og med trippel hastighet når du beveger deg fremover. Det fjerner mye skrot hvis vi vil komme oss raskere fremover i historien.

Dessverre mangler andre alternativer som er mer typiske for emulerte klassikere enn remastere, men som burde være til stede. For eksempel muligheten til å spole tilbake handlingen eller muligheten til å spille inn spillet når som helst. Konami har fortalt oss at denne remasteren inkluderer en veldig nyttig autosave-funksjon. Dette er sant, men det er ekstremt begrenset, da det bare fungerer når du går inn i et rom med en lagringskule. Med andre ord vil det bare være autosave i situasjoner der vi har manuell lagring for hånden. Det er bare tull. Spesielt når en sjef ødelegger deg og du må spille en 40 minutters seksjon på nytt. Ikke i 2025, hvis du vil gjøre spillet mer tilgjengelig.

Det hadde også vært fint å ha alternativer som finnes i andre remastere av sjangeren, for eksempel muligheten til å begrense (eller til og med eliminere) turbasert kamp. Det er ikke noe jeg ville brukt, men med tanke på at spillet har noen høye vanskelighetsgrader, ville det ikke ha skadet. Spesielt siden noen ikke vil ønske å spille på Easy, men vil legge merke til disse toppene på Normal eller Hard. Til slutt, selv om Konami har lagt mye arbeid i å forbedre menyene, er det mer estetisk enn funksjonelt. Med andre ord lider begge spillene fortsatt av noen av de samme problemene som originalene. For eksempel er utstyrssystemet i det første Suikoden motbydelig.

En mer positiv ting er at de nye figurtegningene er perfekte. Og det er veldig merkbart at de er laget av Junko Kawano, som tross alt også laget de originale. De endrer seg, men beholder stilen, og er mye kulere. Også de nye lydeffektene er fantastiske og gir mye realisme, også i kampene.

Kort sagt, selv om Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars ikke nødvendigvis er den definitive versjonen av disse to flotte spillene, er det den beste mulige versjonen til dags dato og fremfor alt den mest tilgjengelige. Prisen (49,99 euro) kan skremme noen bort, men jeg garanterer at bare for oversettelsen, de visuelle forbedringene og den ubestridelige kvaliteten på originalene, er det verdt det. Historiene vil gripe deg, lydsporene vil begeistre deg, kampene vil utfordre deg, og Stars of Destiny vil få deg til å fortsette å spille. Kanskje Suikoden 2s minispill om matlaging - som også er en superlativ oppfølger - også vil gjøre det.