Suleiman Obeid, kjent som "palestinske Pelé", drept i Gaza mens han søkte humanitær hjelp

Suleiman Obeid, som regnes som en av de beste palestinske fotballspillerne noensinne, er blitt drept i Gaza av israelske styrker da han forsøkte å få tak i humanitær hjelp. "Palestinas Pelé", som han ofte ble kalt, var 41 år da han ble skutt og drept i nærheten av et distribusjonssenter for nødhjelp i det sørlige Gaza.

"Den tidligere landslagsspilleren og stjernen på Khadamat al-Shati-laget, Suleiman Al-Obeid, ble martyr etter at okkupasjonsstyrkene skjøt mot dem som ventet på humanitær hjelp på den sørlige Gazastripen på onsdag", opplyser det palestinske fotballforbundet (via Al Jazeera).

Obeid var en av stjernene i palestinsk fotball, og spilte fra 2005 til han la opp i 2023, og scoret over 100 mål. Han spilte også 24 landskamper for det palestinske landslaget i AFC Challenge Cup-kvalifiseringen i 2012 og FIFA World Cup-kvalifiseringen i 2014.

Ifølge palestinske myndigheter har 662 idrettsutøvere og familiemedlemmer blitt drept i Gaza, og 321 personer fra palestinsk fotball, inkludert spillere, ledere, dommere eller administratorer, har blitt drept.

Obeid var en av de 18 personene som angivelig ble drept onsdag da de søkte humanitær hjelp. Ifølge Al-Jazeera har over 1300 palestinere blitt drept i nærheten av distribusjonssentre for nødhjelp som drives av den kontroversielle Gaza Humanitarian Foundation. Fire mennesker har dødd av sult det siste døgnet.

Tidligere denne uken meldte vi at det palestinske fotballandslaget hadde flyttet til Chile, det ikke-arabiske landet med den største palestinske befolkningen, anslått til over 500 000 mennesker. Målet er å bygge et treningssenter og trene opp de fremtidige stjernene på laget som skal jobbe for å få Palestina med i fotball-VM i 2030, etter å ha vært nærmere 2026-utgaven enn noen gang før.

Landslagssjefen, Ehab Abu Jazar, hvis familie bor på stripen, sa at "sport eksisterer praktisk talt ikke i Palestina lenger", men vil fortsatt jobbe "for å gjøre navnet og flagget til Palestina nærværende".