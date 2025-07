Sult griper Gaza: Ti mennesker sulter i hjel på Gazastripen mens Israel benekter mangel på ressurser og skyter mot matkøer

HQ

Siste nytt om Gaza Jeg kan bare tenke meg én ting som er verre enn å sulte i hjel, og det er å se barna dine sulte i hjel. På Gazastripen er dette marerittet den harde virkeligheten som mer enn 1,5 millioner mennesker står overfor hver dag, mens Israels avstraffelse og bombardement av Hamas fortsetter. Krigen har ikke bare utslettet alle bygninger på Gazastripen som er høyere enn to etasjer, men har også ført til at befolkningen står uten forsyninger eller tilgang til nødhjelp.

I ettermiddag meldte Gaza Humanitarian Foundation (GHF), en organisasjon som støttes av USA og Israel, (takk, BBC) at 13 lastebillass med poteter var kommet inn i Gaza for å bli delt ut til flyktningene og den fordrevne befolkningen. Dette skjer etter at mer enn hundre uavhengige organisasjoner (inkludert FN-representanter) har fordømt en hungersnød i klasse 5 (katastrofal) for befolkningen, der rundt ti mennesker dør av ren underernæring hver dag.

Dette er spesielt dramatisk på det eneste sykehuset som er igjen i Gaza, der det hevdes at gravide og underernærte kvinner er desperate etter en fremtid. FNs organisasjon for seksuell og reproduktiv helse (UNFPA) advarer om "katastrofale fødselsutfall" i Gaza som følge av "sult, psykologiske traumer og sammenbruddet i helsevesenet".

Disse forholdene, advarer UNFPA, "truer overlevelsen til en hel generasjon".

Israel har også advart i FNs hovedkvarter i New York om at de ikke vil fornye mange av de ansatte i FNs humanitære organisasjon OCHA, fordi de hevder at "de er knyttet til Hamas".