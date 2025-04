Sultne hunder jakter på influencere i A Breed Apart i mai

Hvis du har vært på jakt etter en ny skremmende film å se kan det hende du har det perfekte alternativet i mai. Lionsgate har presentert et første glimt av en kommende skrekkfilm som den bringer rett til digitale tjenester og on-demand-tjenester, med dette kjent som A Breed Apart.

Filmen bygger på kultklassikeren The Breed, og følger en gjeng influencere som innser at de har en helg fra helvete i vente, etter å ha blitt invitert til en luksuriøs privat øy der ting er langt fra hva de først ser ut til. Det som opprinnelig så ut som den perfekte muligheten til å skape innhold, har blitt et mareritt, da influencerne blir sendt ut i villmarken og tvunget til å forsvare seg mot en flokk sultne og ville hunder.

I hovedrollene ser vi Hayden Panettiere, Virginia Gardner, Grace Caroline Currey og flere, og filmen kommer til on-demand-tjenester den 16. mai. Du kan se filmens trailer og synopsis nedenfor.

"Når Violet takker ja til en invitasjon til en privat øy med noen av verdens mest berømte sosiale influencere, forventer hun en helg med uovertrufne virale muligheter. Men snart blir hun en del av sitt eget forferdelige realityshow når gjestene blir satt opp mot hverandre for å fange øyas legendariske menneskeetende hunder før de selv blir ofre for de monstrøse hundene."