Summer Game Fest 2025: En guide til alle showene og hva de vil inneholde

Summer Game Fest er satt til å starte senere denne uken, med noen store show som sannsynligvis vil skape overskrifter i dagene og ukene som kommer. Men med mange show på programmet i år, og hvis du ikke er sikker på hvilke du vil se, har vi en hendig liten liste over når hvert show sendes og hva slags atmosfære du kan forvente deg.

Fredag 6. juni kl. 17 - Access-Ability Showcase

Denne showcasen fremhever spill som enten er laget av utviklere med funksjonsnedsettelser, eller spill som søker å hjelpe de med funksjonsnedsettelser gjennom tilgjengelighetsalternativer. Den varer i underkant av en time og inneholder spill fra alle slags sjangre. Men med tanke på hva som kommer etterpå, er det ikke tilgivelig at du ikke forventer de største utgivelsene på dette showet.

Fredag 6. juni kl. 23 - Summer Game Fest Showcase

Dette blir sannsynligvis den største showcasen under hele helgen. Geoff Keighley vil innta scenen for å vise frem noen store reklamer, med et par spill her og der. Spøk til side, denne to timer lange presentasjonen vil sannsynligvis ha mye å snakke om, som det vanligvis er tilfelle med SGF Showcase.

Lørdag 7. juni kl. 01 - Day of the Devs

Etter SGF Showcase har vi en mer indie-fokusert showcase. Med unike og interessante spill får Day of the Devs oss ofte til å holde oss oppe en time etter SGF Showcase.

Lørdag 7. juni kl. 02 - Devolver Direct

Vanligvis viser Devolver Direct frem en rekke forskjellige indiespill med et overordnet absurd tema. I år er det fokus på ett spill, Ball X Pit. Et ganske unikt fokus, og kanskje noe å se på hvis du er en vanlig fan av Devolver.

Lørdag 7. juni kl. 03- IOI Showcase

Nok en stor sak her, nemlig IOI Showcase. Vi får det siste om MindsEye, Hitman: World of Assassination og det nylig avslørte 007 First Light.

Lørdag 7. juni kl. 18 - Wholesome Direct

Dette er et program som i stor grad gjør som det står på boksen. Hvis du liker kos, søtt og koselig, vil du se alt det ovennevnte i de sunne spillene fra årets Wholesome Direct.

Lørdag 7. juni kl. 19 - Women-Led Games Showcase

Nok et show som kan forstås ut fra tittelen. Women-Led Games Showcase dekker alle slags sjangre, med utviklingsteam som ledes av kvinner og som for det meste består av kvinner.

Lørdag 7. juni kl. 20 - Latin American Games Showcase

Latin American Games Showcase håper å øke synligheten til spillene som lages i LATAM-regionen og av latinamerikanere over hele verden. Mer enn 50 spill, inkludert verdenspremierer, vil bli inkludert i dette showet.

Lørdag 7. juni kl. 21 - Southeast Asian Games Showcase

Nok et showcase, en annen region i verden. Dette er en debutmesse i år, der spill fra - du gjettet riktig - Sørøst-Asia løftes frem og får et globalt publikum. Mer enn 45 spill skal vises frem, noe som gir litt av hvert for enhver smak.

Lørdag 7. juni kl. 22 - Green Games Showcase

Green Games Showcase lover å være mer enn et show. Det er et opprop fra PlanetPlay for å vise at spill kan være en effektiv måte å vise hvordan vi må ta vare på miljøet vårt på.

Lørdag 7. juni kl. 22 - Future Games Show

Future Games Show, som ledes av Matt Mercer og Laura Bailey, varer i rundt 90 minutter i år, og byr på mer enn 45 spill fra alle mulige sjangre. Verdenspremierer, demoer og dypdykk står på menyen.

Søndag 8. juni kl. 01 - Frosty Games Fest

Selv om du kanskje ikke har gjettet det ut fra navnet, handler Frosty Games Fest også om et bestemt område av verden. Dette showet gir en plattform til utviklere basert i eller fra Australia og Aotearoa New Zealand. Den tar også et klart standpunkt mot AI og NFT i spill.

Søndag 8. juni kl. 19 - Xbox Games Showcase

Helgens andre store pappa. Vi forventer mange overraskelser på årets Xbox-showcase, spesielt med tanke på at de i stor grad har vært hemmelighetsfulle om hva de kommer med. Gears of War? Fable? Perfect Dark? Alle kan vises, eller ikke som tilfellet kan være. Vi vet at vi får en utvidet titt på The Outer Worlds 2 umiddelbart etter det.

Søndag 8. juni kl. 21 - PC Gaming Show

Dette showet fokuserer på spillene du spiller med mus og tastatur, og inneholder mer enn 50 spill, med nye titler, oppdateringer av eksisterende spill og mye mer.

Mandag 9. juni kl. 04 - Death Stranding 2 Game Premiere

Helgens hittil siste kveld er først og fremst for de som ønsker å se en grundig titt på Death Stranding 2: On the Beach i forkant av spillets lansering senere denne måneden.

Mandag 9. juni kl. 18 - Black Voices in Gaming Showcase

Selv om årets Black Voices in Gaming-show kanskje ikke har avslørt så mye ennå, kan vi tenke oss at det kommer til å fokusere på spill fra svarte skapere. Nye spilltrailere, diskusjoner, oppdateringer og mer er sannsynligvis på trappene.

Og det var det! Hvilket show gleder du deg mest til? Følg med på vår dekning av de største nyhetene fra hvert arrangement i løpet av helgen.