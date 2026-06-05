Summer Game Fest starter med kunngjøringen av Resident Evil Code Veronica Remake

Vi trengte ikke å vente i fem minutter før Summer Game Fest ga oss den første overraskelsen som fikk oss til å hoppe opp av stolene på denne syvende utgaven, i 2026. Traileren vi så åpnet med en førstepersonsvisning av en fransk bygning der en eldre dame åpnet døren til en leilighet til leie. Saken er ... vi husket ikke Resident Evil Code Veronica slik, og faktum er at dette er en komplett nyinnspilling av spillet, som kommer til PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch 2 i 2027.

Geoff Keighley ønsket å takke seriens produsent, Jun Takeuchi, for å ha valgt ham og SGF til å komme med denne veldig spesielle kunngjøringen. For øyeblikket har vi ikke noe utgivelsesvindu for Resident Evil Veronica (som denne versjonen heter), men du kan sjekke ut traileren nedenfor.