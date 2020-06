Summer Games Done Quick blir utelukkende online

Du ser på Annonser

Tidligere i år ble det bestemt at Summer Games Done Quick måtte utsettes fra juni til august i håp om å få avholdt messen i kjent stil, men dette blir dessverre ikke tilfellet uansett.

Games Done Quick skriver nemlig i en ny melding at årets Summer Games Done Quick utelukkende vil bli over internett siden selskapet selvsagt fortsatt tror sjansen er ekstremt liten for at Covid-19 har roet seg nok innen den 16. august.

Den gode nyheten er at vi fortsatt kan se frem til mye av den samme typen underholdning siden deltakerne fortsatt vil kunne streame disse utrolige tingene fra sine egne hjem, samtidig som at vi kan donere til Leger Uten Grenser. Stemningen blir selvsagt ikke helt den samme, men slik må det jo bare bli i disse dager.