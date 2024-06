Sumo Digital sier opp 15 % av arbeidsstokken

HQ

Etter mange hyggelige dager med Summer Game Fest, Xbox Games Showcase og mer, er det nå på tide å vende tilbake til de kjedelige tingene - for masseoppsigelsene i spillbransjen fortsetter dessverre.

Denne gangen er det den britiske giganten Sumo Digital (Sega Superstars Tennis, Sonic & Sega All-Stars Racing, Little Big Planet 3) som via X erklærer at 15% av arbeidsstokken deres vil bli permittert. Ifølge Wikipedia sysselsatte Sumo Digital rundt 1100 personer i fjor, noe som betyr at rundt 165 personer (med Insider Gaming som hevder at det kan være opptil 250 personer som er berørt) blir berørt ved utviklerens mange studioer i Canada, Storbritannia, Polen, Tsjekkia og India.

Sumo Digital skriver :

"Selv om vi har klart oss gjennom mange av de nylige vanskelighetene spillindustrien har møtt, har vi ikke vært immune, og omforming av driften i hele virksomheten for bedre å navigere i de kommende utfordringene som forventes de neste månedene, er en vei vi nå må ta for å sikre sikkerheten til virksomheten fremover.

Den vanskelige beslutningen om å redusere kostnadene i hele virksomheten på en rekke måter er et direkte resultat av disse utfordringene, og vil dessverre innebære en reduksjon i antall personer virksomheten kan støtte."

Veldig trist selvfølgelig, og som vanlig kan vi ikke gjøre så mye mer enn å håpe at alle lander så mykt som mulig og finner nye jobber så fort som mulig.