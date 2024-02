Sumo Nottingham avslutter snart sitt engasjement i Texas Chain Saw Massacre.

HQ

Texas Chain Saw Massacre-fansen fikk et uventet slag denne uken, da utvikleren Sumo Nottingham kunngjorde at de snart avslutter sitt engasjement i spillet.

I en uttalelse på X, som du kan se nedenfor, forklarte utvikleren at de ville samarbeide med et nytt team for å "sikre en smidig og effektiv overlevering". Det ble imidlertid ikke oppgitt noen grunn til hvorfor de bestemte seg for å trekke seg fra prosjektet.

Utgiveren Gun Media svarte også en fan på X etter kunngjøringen for å forsikre dem om at dette ikke ville påvirke spillets fremtidsplaner.

Kunngjøringen er ganske merkelig, med tanke på at Texas Chain Saw Massacre ble lansert på PC og konsoller så sent som i august i fjor.