Sunderfolk lanseres 23. april

HQ

Det kan være litt av en oppgave å lære vennene dine et nytt spill, selv for de som har mer erfaring med bordrollespill eller brettspill. Sunderfolk har som mål å gi deg og vennene dine et fantasieventyr som ikke krever at én person må forklare reglene mens alle andre spiser en pose chips.

Spillet kommer fra Secret Door og Dreamhaven, og ledes av den tidligere Blizzard-sjefen Mike Morhaime, og inkluderer andre bransjeveteraner i utviklingsteamet. Det har opptil fire spillere i co-op, slik at du kan bruke en mobilapp i stedet for en kontroller for å spille spillet slik det kjører på konsollen eller PC-en din.

Hvis du vil ta en titt på Sunderfolk, kan du se mye gameplay i lanseringstraileren nedenfor, og du kan prøve spillet selv den 23. april, når det lanseres til Nintendo Switch, PC, PS5 og Xbox Series X/S.