Super Alloy Crush byr på Mega Man X-inspirert action fra og med neste måned

I går rapporterte vi at Mega Man selv kommer til Sonic Racing: Crossworlds, hvor han vil dukke opp som sjåfør fra 25. mars. I tillegg vet vi allerede at Mega Man: Dual Override er satt til å bli utgitt neste år.

Men ... hvis du føler at det fortsatt ikke er helt nok til å tilfredsstille Mega Man-suget ditt, kan det være en god idé å sjekke ut alternativene, og et av dem er Super Alloy Crush. Det utvikles av Alloy Mushroom, som ikke legger skjul på inspirasjonskilden deres :

"Super Alloy Crush er et fartsfylt 2D roguelike brawler inspirert av klassikere som Mega Man X. Spill som Kelly og Muu (No.02) for å beseire fiender og få tak i den ultimate kosmiske skatten: Planet AE-38. Gjør deg klar for den største utfordringen noensinne - alene eller sammen med en venn i lokalt samarbeid!"

Vi fikk faktisk prøve det ganske nylig, og du kan lese hva vi syntes i forhåndsomtalen vår. Nå har en utgivelsesdato blitt avslørt via en ny trailer, og allerede 8. april vil det være tilgjengelig som en Early Access-tittel på Steam.

Sjekk ut den vanvittig japanske traileren for dette vanvittig japanske spillet nedenfor.