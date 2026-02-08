Super Alloy Crush Forhåndsvisning av spillet: Klassisk pikselaction for en ny generasjon

Det finnes en helt spesiell magi i spill som våger å være kompromissløse. Spill som ikke ber om unnskyldning for at de er høylytte, raske og overdrevent over-the-top. Super Alloy Crush er akkurat det, og selv i denne tidlige versjonen er visjonen klar - en eksplosjon av farger, fart og retrofuturisme - et spill som låner skamløst mye fra Mega Man X, men som likevel våger å stå på egne ben.

Super Alloy Crush foregår i et univers preget av høyteknologisk dekadanse - der legenden om den mytiske planeten AE-38 tiltrekker seg eventyrere fra hele galaksen. Det sies at planeten er den ultimate premien - et kosmisk paradis fylt med ressurser, kraft og maskiner som kan oppfylle de villeste drømmer. To av disse håpefulle er roboten Muu og soldaten Kelly, som begge deler drømmen om AE-86, men som har svært ulike tilnærminger til hvordan de skal komme seg dit.

Helt fra starten er det tydelig at utviklerne virkelig ønsker å bygge en verden, ikke bare et prangende rammeverk støpt i pikselnostalgi. Nei, her streber de etter noe større, og mye bakgrunnsinformasjon dumpes på deg tidlig, på godt og vondt. Ambisjonene er flotte, men hvis du forventer å kunne kaste deg raskt inn i spillets handling, kan det føles litt som en uventet hump i veien.

Men som nevnt kan man ikke klage på ambisjonsnivået her - verdenen er gjennomtenkt, og karakterene føles langt mer ekte og gjennomtenkte enn i mange andre lignende titler. Og når Super Alloy Crush endelig slipper deg løs, er det umulig å ikke la seg rive med.

Kampene er spillets virkelige styrke. Tempoet er høyt, bevegelsene er presise, og hvert angrep føles tilfredsstillende tungt. Muu er den raskeste av de to, bygget for nærkamp, luftkombinasjoner og raske unnvikelsesmanøvrer. Å koble sammen angrep, holde fiender i luften og avslutte med et digitalt nådestøt er akkurat så vanedannende som det høres ut. Kelly, derimot, er mer metodisk og fokuserer på tradisjonelle puffere og fjernkontroll. De to spillestilene er rett og slett veldig forskjellige, og dette bidrar til at hver gjennomspilling har en distinkt personlighet.

Men hvis det er ett sted hvor Super Alloy Crush virkelig blomstrer og viser sitt sanne jeg, er det i spillets sjefer - eller rettere sagt, kampene mot dem. Disse massive, mekaniske kolossene er ikke bare hindringer - de er rene showstoppere - både når det gjelder design og gameplay. Her blandes superstilfull design med en legitimt utfordrende intensitet, og hver kamp blir en livsfarlig dans, kaotisk og pulshøyende, men også enormt tilfredsstillende.

Balansen er allerede veldig god på dette tidlige stadiet, og følelsen av å feile, lære og til slutt beseire noe som i utgangspunktet føltes umulig, er noe Super Alloy Crush -teamet virkelig har lykkes med å fange.

Og så må jeg selvfølgelig kommentere det visuelle. For jøss. Du store min. Vi snakker om en ren kjærlighetserklæring til pikselkunst her. Fargene er sterke, omgivelsene detaljerte og animasjonene fulle av liv. Hver eneste eksplosjon, hver eneste bevegelse og hver eneste fiende føles som om de er laget med kjærlighet, med en unik, særegen og nøyaktig stil. Som om ikke det var nok, er musikken også helt i toppklasse, med pulserende elektroniske komposisjoner som virkelig gir deg lyst til å sitte og svaie i takt.

For de som ikke kan få nok etter å ha fullført spillets historiemodus, finnes det også en overlevelsesmodus med bølger av fiender å bekjempe, og mellom rundene får du muligheten til å oppgradere karakteren din. Utrolig underholdende og vanedannende, og med litt mer finpuss kan dette bli veldig, veldig bra.

Super Alloy Crush er et spill som allerede utstråler sjel, ambisjoner og en genuin kjærlighet til klassisk action. Det er ikke ferdig, det er ikke perfekt - men det er fullt av energi og løfter. For de som elsker fartsfylte 2D-spill med en tydelig identitet og kompromissløs holdning, er dette noe du absolutt bør prøve. For hvis teamet fortsetter i samme spor som de har gjort så langt, kan dette meget vel bli en ekte kultklassiker.

Spillet skal etter planen lanseres som Early Access om kort tid, og en demo er tilgjengelig på Steam.