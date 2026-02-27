Super Battle Golf nå oppe i over 400 000 solgte eksemplarer

Tidligere denne uken rapporterte vi om nyheten om at Super Battle Golf hadde solgt over 100 000 eksemplarer siden lanseringen i slutten av forrige uke, en imponerende prestasjon med tanke på at utviklingstiden for spillet var så lite som fire og en halv måned. Det viser seg at denne suksessen ikke var et blaff i pannen, ettersom det nå har blitt avslørt at spillet har firedoblet det opprinnelige salgstallet.

I et Steam-blogginnlegg bemerkes det at salget nå er oppe i 400 000 enheter, en bemerkelsesverdig innsats som sannsynligvis betyr at inntektene for spillet er komfortabelt i millioner på dette punktet.

Men dette var ikke alt som ble delt om spillet, da nyheten ble imøtekommet av en kort FAQ som lovet eventuelle konsollutgaver for spillet, støtte for Steam Workshop for modderne der ute, innkommende kosmetikk og prestasjoner å jakte på, pluss nye mekanikker og livskvalitetsfunksjoner også.

Det virker selvsagt som om fremtiden er veldig lys for dette lille og ganske rimelige indieprosjektet.