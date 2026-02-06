Super Bomberman Collection kunngjort for Switch-konsollene

En av de mindre overraskelsene under gårsdagens Nintendo Direct: Partner Showcase var kunngjøringen av Super Bomberman Collection for Switch og Switch 2. Den inneholder ikke mindre enn syv forskjellige spill (hvorav to ikke tidligere har blitt utgitt utenfor Japan) fra den klassiske partyserien, fordelt på tolv versjoner.

Her er spillene som er inkludert:



Super Bomberman



Super Bomberman 2



Super Bomberman 3



Super Bomberman 4



Super Bomberman 5



Bomberman



Bomberman II



Dette er selvfølgelig en ganske velsmakende festpakke, men faktum er at det er mer å glede seg til - for samlingen fikk et såkalt skyggedrop. Den ble ikke bare annonsert, men har også blitt lansert allerede. Sjekk ut Super Bomberman Collection-traileren nedenfor, og skynd deg hvis du liker fartsfylte puslespill og lokal flerspiller.