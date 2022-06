Super Bomberman R 2 annonsert

Et av tidenes beste partyspill er Bomberman, og i motsetning til mange andre klassikere er det fortsatt like morsomt den dag i dag uten noen reelle endringer i det originale konseptet. Og dette ser også ut til å være tilfelle i det nylig annonserte Super Bomberman R 2 som kommer til PC, PlayStation, Switch og Xbox neste år.

Den tilbyr både en historie og flere flerspillermoduser, der den nye Castle Battle er en av de sistnevnte. Her må et lag forsvare et slott mens motstanderlaget angriper det. Høres ut som et morsomt konsept.. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.