Super Bowl LX: Seattle Seahawks og New England Patriots, hvem vinner ifølge ekspertene

Super Bowl LX finner sted denne helgen, søndag 8. februar. Etter at favorittene ble droppet, noen til og med før sluttspillet, skal New England Patriots og Seattle Seahawks kjempe om det ettertraktede trofeet, en uvanlig Super Bowl som likevel har skjedd før, for elleve år siden, med seier til Seahawks 28-24 den gangen.

EA Sports har allerede kommet med sin tradisjonelle spådom, og forventer at Seahawks vil vinne igjen, og det med knapp margin, 23-20. Men hva tror ekspertene? Ifølge CBS blir dette den første Super Bowl-kampen siden 1981 der begge deltakerne hadde en Super Bowl-odds på 50-1 eller mer før sesongen.

Seahawks ser imidlertid ut til å være klare favoritter: I en meningsmåling foretatt av ESPN blant 58 eksperter, favoriserte 48 av dem (82,8 %) Seahawks, og den vanligste spådommen var 27-17. En simulering også utført av ESPN gir Seattle overtaket, men ikke mye, 59,6 % vinnersjanser, med et gjennomsnitt på 3,6 poeng mer.

Den eneste NFL-eksperten i ESPN som tror Patriots vil vinne (23-20) er Mike Reiss. "Få tror Patriots kan vinne. Det vil kreve årets beste prestasjon fra den offensive linjen for å gjøre det, og følelsen her er at de har det i seg. Denne kampen, som så mange andre, vil bli avgjort på line of scrimmage", sa han.

På NFL.com valgte to av de fem ekspertene Patriots. Hvorfor det? "Super Bowl har blitt avgjort av et field goal-forsøk i de siste 10 sekundene av kampen fem ganger i historien, og Patriots har vunnet to av disse fem kampene takket være Adam Vinatieri", sa Brooke Cersosimo.

Til slutt mener Ali Bhanpuri at begge lagene er ekstremt godt coachet, og at de til og med lå likt i ligaen med seks seire på 17 poeng eller mer, så sluttresultatet vil gjenspeile jevnbyrdigheten... Det finner vi ut på søndag, med start kl. 23:30 GMT, 00:30 CET.