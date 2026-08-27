Super Bowl-mesterne Seattle Seahawks ble solgt for 9,6 milliarder dollar – en NFL-rekord

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Seattle Seahawks, laget som knuste New England Patriots og vant Super Bowl LX tidligere i år – det første laget som vant Super Bowl med en ikke-amerikansk (britisk) trener, Aden Durde – er solgt for rekordbeløpet 9,612 milliarder dollar.

For å selge et NFL-lag må et flertall av lagets eiere godkjenne salget (24 av de 32 eierne). Beløpet på 9,612 milliarder dollar er det høyeste som noensinne er betalt for et NFL-lag, og overgår salget av Washington Commanders for 6,05 milliarder dollar i 2023. Når det gjelder idrettslag generelt, ligger dette beløpet bare bak de to salgene av Los Angeles Lakers: Laget ble solgt for 10 milliarder dollar i 2025, og NBA-laget ble solgt på nytt denne måneden for 12,5 milliarder dollar.

Seahawks var eid av boet etter Paul G. Allen, medstifter av Microsoft, som arvet NFL-laget da han døde i 2018. Etter å ha blitt enige om vilkårene 11. juli, har eierne godkjent salget, og laget er nå solgt til en gruppe ledet av milliardæren Vinod Khosla (med en nettoformue på 13,2 milliarder dollar ifølge Forbes), medstifter av Sun Microsystems