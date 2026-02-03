Super Bowl-reklamer koster nå mellom 7 og 10 millioner dollar for 30 sekunder

HQ

Det er få sportsbegivenheter med så mange øyne på dem som Super Bowl. Jada, det er et verdensmesterskap i år som sannsynligvis vil blåse det ut av vannet, men tradisjonen med Super Bowl-reklamer trekker alltid folk som kanskje ikke engang er NFL-fans inn i sporten i det minste en kveld. Vi vet at Steven Spielbergs Disclosure Day, Minions 3, og The Mandalorian og Grogu alle har reklameplasser under showet, og de har sannsynligvis betalt en enorm sum penger for dem.

Ifølge Variety er NBC på utkikk etter alt fra 7 til 10 millioner dollar for en 30 sekunders reklameplass. Det kan forklare hvorfor noen store filmer som Avengers: Doomsday, Spider-Man: Brand New Day, og alt fra Netflix, Apple og Amazon hopper over showet helt.

Med YouTube-trailere som gjør det mulig å se en film eller annonse gratis, kan det være vanskelig å unnskylde en utgift på Super Bowl-nivå i disse dager. Men så lenge tradisjonen med at Super Bowl har minneverdige reklamer består, vil folk se på for å se hva som skjer, selv om det for det meste bare er mat- og produktreklame med kjendiser i disse dager.

Lifestyle Graphic / Tariq_Mahmud_Naim / Shutterstock

Dette er en annonse: