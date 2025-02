Super Bowl-uken sparkes i gang med Super Bowl Opening Night: en pressekonferanse blandet med opptog

HQ

Det er årets største uke for sport i USA. LIX Super Bowl går av stabelen neste søndag, og mens mange fortsatt snakker om NBA-megaavtalen, vil alle snart snakke om amerikansk fotball. Selv om Super Bowl bare er én kamp, har feiringen allerede startet med Opening Night at the Super Bowl, et arrangement som fant sted mandag i New Orleans.

Det er knyttet stor spenning til kampen, som blir en returkamp fra Super Bowl 2023 mellom Kansas City Chiefs og Philadelphia Eagles, der Chiefs har som mål å bli det første laget i NFL-historien som vinner tre Super Bowls på rad.

Arrangementet på mandag var tidligere kjent som "Media Day", men har blitt omgjort til et "fanvennlig skue" med noen tusen fans og litt musikk ... selv om det, med ordene til CNN-reporter Kyle Feldscher, "i bunn og grunn er en pressekonferanse".

Fans av Chiefs og Eagles kunne likevel glede seg over mange intervjuer med spillerne bare dager før en av de største sportsbegivenhetene i verden. Blant dem var selvfølgelig Travis Kelce, 35 år gammel tight end for Chiefs og, som kjent, Taylor Swifts kjæreste siden 2023.

"Jeg bør holde min del av avtalen, ikke sant? Hvis hun er her ute og er den superstjernen hun er, aldri tar et nei for et nei, og alltid jobber ræva av seg, bør jeg helt sikkert matche den energien", sa han til reporterne, gjengitt av USA Today.

En annen Chiefs-spiller, backen Justin Reid, hyler opp kampen, for hvis Chiefs klarer å vinne Super Bowl tre ganger, vil de være "oppe på Mount Rushmore over de beste lagene i alle idretter noensinne", skryter han. "Det er en fantastisk mulighet til å gjøre noe som aldri har blitt gjort før. Noe hele byen vil være stolt av og huske resten av livet."

Det får vi vite søndag 9. februar. I CET, europeisk tid, starter det kl. 00:30 CET mandag 10. februar (en time tidligere i britisk tid).